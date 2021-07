Simmer yn Fryslân: folgje alle aktiviteiten en sport by Omrop Fryslân

Skûtsjesilen

It skûtsjesilen is dit jier sûnder publyk, mar gelokkich soarget Omrop Fryslân alle dagen foar in wiidweidich ferslach fan de wedstriid op radio en telefyzje. By de SKS begjint de útstjoering om 13:50 oere, by de IFKS 14:20 oere. Op woansdei 4 augustus is de wedstriid, yn ferbân mei de PC, fia in livestream online te besjen.

Om 18.15 oere sjogge we werom op it skûtsjesilen mei in wiidweidich ferslach fan de wedstriid en in foar- en neibeskôging. De SKS is fan 26 july (de earste wedstriid by Grou op 24 july ferfalt) oant en mei 6 augustus en de IFKS 7 oant en mei 14 augustus.