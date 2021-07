Fryske beachfollybaltalinten gripe neist medalje op EK yn Turkije

De Fryske beachfollybaltalinten Brecht Piersma fan Snits en Desy Poiesz út Vegelinsoard binne der snein net yn slagge om in medalje te pakken op it Europeesk kampioenskip ûnder de 20 jier yn it Turkske Izmer. Se ferlernen de wedstriid om it brûns tsjin Denemarken mei 2-0. Earder op de dei hiene se al de heale finale ferlern.