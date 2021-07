Fryske beachfollybaltalinten ferlieze heale finale op EK

De Friezen begûnen goed en namen in pear puntsjes ôfstân, mar healwei de earste set gie it inisjatyf nei Bocharova en Gubina út Ruslân. Piersma en Poiesz binne dêrnei net mear yn de wedstriid kaam en mei 16-21 en 15-21 moasten se belies jaan. Letter snein folget de striid om it tredde plak tsjin it Deenske koppel Bisgaard/Windeleff.