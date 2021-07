Bosschaart kaam yn aksje omdat trainer Henk de Jong fanwege in mooglike coronabesmetting yn syn famylje út foarsoarch thússbleaun wie. Bosschaart oer de wedstriid: "Het veldspel was om tevreden over te zijn." De sechsde goal wie in genot om te sjen, fynt er: "Het was insteken, raken en hij lag in het netje. "