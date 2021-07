Winst foar de Sijbrandij, Scheepstra en de Groot yn Boalsert

It winnende partoer spile in spannende heale finale tsjin Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra. Op 5-5 en 6-4 waard dy partij beslikke. It partoer fan Jildou Sweering hie it minder dreech om de finale te heljen: Aletta van Popta, Anne Monfils en Miranda Scheffer waarden mei 5-2 en 6-4 ferslein.

It wie foar Amarins de Groot de twadde krânse yn dit noch jonge seizoen. Foarich wykein behelle se mei har ôfdielingspartoer yn eigen doarp de winst op de Jong Famme partij yn Mantgum.