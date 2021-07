Fierljeppers skerp yn Winsum, útsein topklassers

Op de middelste barte gie it in stik better. By de jonges groeit Arend Veenstra út Surhuzum út ta in fenomeen. Yn alle wedstriden oant no ta ljept er nije PR's. Yn Winsum sprong er sels trije op rige. Syn persoanlik rekôr stie sûnt woansdei yn Drylts op 16.81 meter. Yn Winsum ljepte Veenstra nei 17.55 en 17.61 úteinlik nei in prachtige 18.27 meter.

Ek Riemer Durk Krol út Heech skerpe syn bêste prestaasje oan. Hy kaam by de junioaren ta in nij PR fan 18.70 meter. Minne Smit waard dêr twadde mei 18.01, it brûns gie nei Wisse Broekstra (17.49).