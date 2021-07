Skûtsje Wâldsein wint foarwedstriid en tankt betrouwen foar SKS-kampioenskip

Mear wyn by twadde wedstriid

Yn de middei waaide it hurder, dêrtroch koenen twa rûntsjes syld wurde op de trijehoeksbaan dy't de organisaasje deryn lein hie. It skûtsje fan Wâldsein kaam no op it thúswetter as earste oer de streek. It twadde plak wie foar Grou, it tredde foar De Jouwer.

Dêrmei wie de einoerwinning foar Wâldsein mei 3,9 punten. Grou wie twadde mei 7 punten en Ljouwert makke it poadium kompleet mei 7,9 punten.

Kampioenskip SKS yn oanpaste foarm

Freed waard dúdlik dat it SKS Kampioenskip dit jier yn in oanpaste foarm plakfine sil. Der wurde gjin wedstriden syld by Grou en Langwar en der mei gjin publyk by de wedstriden oanwêzich wêze. It kampioenskip set op 26 july útein by De Feanhoop. Omrop Fryslân sil wiidweidich ferslach jaan fan de wedstriden.