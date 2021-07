SC Cambuur behellet romme oerwinning by earste oefenwedstriid

Tsien oare nammen by Cambuur

Nei it skoft brocht Cambuur tsien nije spilers yn it fjild. Allinnich keeper Sonny Stevens mocht stean bliuwe. Der wiene in stik minder kânsen as yn de earste helte. Dochs waard it yn de 67e minút 4-0. Mei in stekbaltsje berikte Dylan Smit Alex Bangura en de man dy't yn Sierra Leone berne waard sette de fjirde goal foar de Ljouwerters op it skoareboerd.

Dêrnei krige Cambuur de smaak wer te pakken. Earst belâne in skot fan Stefan Deuling fia in tsjinstanner yn de goal en letter wie it Tom Boere dy't de ynfallen âld-keeper fan SC Hearrenfean, Trevor Doornbusch wist te passearjen: 6-0. Skoard waard der dêrnei net mear en sa stapte Cambuur mei in romme oerwinning fan it fjild.