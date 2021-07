Lange wachttiden en tûzen telefoantsjes op in dei by Dokterswacht Friesland

Neffens Talsma en Van der Bij is it no folle drokker as foar de coronakrisis en yn it begjin dêrfan. "Der hat natuerlik in tiid west dat minsken net mear doarden te beljen, of se doarden wol te beljen, mar net mear te kommen", seit Van der Bij.

"No krijt elkenien wer wat mear frijheid, elkenien hat syn ûnwissichheden, bliuwt rinnen mei bepaalde klachten. Dy wolle no dochs antwurd ha en earder witte wêr't se oan ta binne. Dat kin net allegear mear wachtsje, fine se sels", stelt Van der Bij. "En dêr binne wy foar, in hiel soad minsken sjogge ús as ferlingstik fan de húsdokter, wylst wy eins allinnich foar de spoedgefallen binne."