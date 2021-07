Motortreffen by ferpleechhûs yn Beetstersweach foar bewenner Willem Hof

Hof is krekt foar de coronakrisis yn it ferpleechhûs rekke, nei't er in harsenblieding krige. Syn grutte passy, it motorriden, sit der net mear yn. Elk heal oere gie der sneon in nije groep fan tweintich motorriders by him op besite.

"Willem wie in man dy't der elts wykein op út luts. Dan ried hy nei in motortreffen ta, sette syn tintsje op, dronk in bierke, prate wat oer de motoaren en dan de folgjende dei wer nei hûs", seit Christina Zeilstra. "Dat is no oer." Zeilstra organisearre dêrom mei har kollega Nathalie Nijhuis it spesjale evenemint by it ferpleechhûs.