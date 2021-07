Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 1): Perspektyf

Perspektyf

Op it Fries Sociaal Planbureau (FSP) binne se bekend mei 'de Friese paradox': yn Fryslân leit it wolfeartsnivo leger as gemiddeld yn ús lân, mar de Friezen fiele har lokkiger. Fryslân soe syn eigen kwaliteiten better ûntwikkelje kinne.

Dat is presys wat se dogge yn Blije. Ynwenners lizze har net del by de kwalifikaasje 'krimpdoarp', mar wurkje mei ynmoed oan in sa goed mooglik libben yn it doarp. Ien fan de inisjativen is 'de terp fan de takomst', wêrmei't Blije it fizier rjochtet op it Waad en de rike kultuerhistoarje.