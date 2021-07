Buma: Druk op húsdokter en GGD makket maatregels corona needsaaklik

Foar de nachthoareka is it ekstra sneu, fynt Buma. Se hawwe fan it begjin ôf ticht west en binne krekt wer iepen. Mar foar klups is oardel meter ôfstân hâlde en sitten bliuwe gjin opsje, want it binne dûnsgelegenheden.

Smoardrok by húsdokters en GGD

De druk leit no benammen by de húsdokters, want dêr gean minsken hinne as se besmet binne, seit Buma. Fierders hawwe de GGD'en it smoardrok mei tagongstesten en it neibeljen fan minsken dy't yn kontakt west hawwe mei in besmette persoan. Sy moatte harren op it faksinearjen konsintrearje kinne, fynt Buma.

Gjin regionale maatregels, corona is oeral

Buma sjocht neat yn regionale maatregels om it coronafirus derûnder te krijen. Jo moatte it net ûnderskatte, seit er. Yn Fryslân komme ek jongeren byinoar. Net allinnich yn de stêden, mar ek yn de doarpen. En yn Fryslân gean ek jongeren op fakânsje mei it gefaar fan útbraken, opperet Buma mei in ferwizing nei de resinte coronaútbraak yn in surfkamp op It Amelân.