Minder publiek bij de PC: zaterdag zo'n 2.000 kaarten minder te koop

Minnertsga

Ook Kaatsvereniging Minnertsga zal over de nieuwe situatie praten, zegt voorzitter Jacob Wassenaar. Minnertsga zou hetzelfde systeem toepassen als de PC en zou zijn hoofdklassepartij (voor mannen en vrouwen) op woensdag 21 juli ook draaien met volle bak publiek. Zelfs met een feesttent en live muziek.

Dat laatste mag onder de nieuwe regels niet meer. Maar verder hoopt Minnertsga de partij toch te organiseren zoals het is bedacht. Wassenaar: "We hebben een hele ruimte accommodatie. Wij zouden ook nog het voetbalveld erbij kunnen gebruiken. Dan hebben we nog meer ruimte. Maar we zullen maandag om tafel om te kijken wat er mogelijk is."