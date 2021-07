Minder publyk by de PC: sneon sa'n 2.000 kaarten minder te keap

Freulepartij

De Freulepartij yn Wommels stiet foar woansdei 11 augustus op it programma. De kaartferkeap set útein op 16 july. Foarsitter fan de Stichting Freule, Tjeerd Dijkstra, seit dat ek it Freule-bestjoer him beriede sil. "Wy komme moandei byinoar en dan sille wy sjen wat der mooglik is".

Ek de Freule soe mei testen oan de yngong wurkje. Boppedat sil it terrein fan doarpshûs It Dielshûs by it fjild lutsen wurde, sadat ek by dizze partij in hoarekaplein by it keatsfjild hearre sil. De bedoeling is om bûten live muzyk te hawwen, mar de nije cronaregels ferbiede dat.

Ek Dijkstra sjocht it, lykas Wassenaar, noch wol sitten. "Wy hawwe in grut fjild, dus ús akkommodaasje kin ek by twa tredde besetting hiel wat publyk hawwe".