Jacht op reeën wer tastien op It Amelân: 14 oanridingen yn in healjier

Op It Amelân binne sa'n 300 reeën. Allinnich al yn de earste helte fan dit jier wiene der 14 kear oanridingen yn it ferkear, wylst bepaald is dat dat op syn meast 10 wêze meie oer it hiele jier.

34 tastien

Der meie no 34 reeën sketten wurde. "Vroeger kregen we op jaarbasis 52 toegewezen. Nu hebben we eerst 34. We moeten nog maar zien of we dat halen. Daarna kunnen we nog wel zien of het opgerekt moet worden," seit Oud. Hy fynt foaral dat der in sûne populaasje wêze moat en net tefolle oanridingen.

Op dit stuit binne der al acht reeën ôfsketten. "We proberen de zwakken eruit te schieten en we schieten vanwege de jongen op dit moment alleen op bokken."