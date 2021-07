SKS-foarsitter: "Wy hawwe foar konsesjes keazen om dochs sile te kinnen"

Jan Feike Hoekstra fan de Grouster wedstriidkommisje fynt it spitich dat der dit jier gjin striid by Grou is. "It docht sear. De start yn Grou heart by it SKS Skûtsjesilen. Mar wy hawwe wol sein: de festiviteiten deromhinne meie gjin reden wêze dat it silen net trochgiet."

Besmettingen nimme ta

Earder wiene al de tinte op it plein en de sleep opoffere. Hoekstra. "Mar ik haw der wol begryp foar. De besmettingssifers nimme de lêste dagen flinkt ta. It is dreech om dêr ferantwurdlikens foar te nimmen, kin ik my foarstelle. As de oare wedstriden trochgean kinne as wy ús wedstriden ferfalle litte, dan is dat moai. Der moat syld wurde."