Wrâldferneamd binne se yn Hurdegaryp en omkriten: juf Saskia Krol en juf Wiesje Ligthart. De ôfrûne 40 jier stiene de beide froulju tegearre foar de beukers yn it doarp. Dit jier diene sy dat foar it lêst, want de juffen hâlde der nei dit jier mei op.