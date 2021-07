Twa oanhâldingen op It Hearrenfean foar cybercrime: 20.000 euro bútmakke

In fertochte yn dy saak hie kontakt mei ien dy't hannele yn listen mei persoansgegevens. Undersyk fan it cybercrimeteam brocht de plysje op it spoar fan de twa fertochten fan It Hearrenfean.

By har thús fûn de plysje tûzenen euro's oan kontanten, gegevensdragers en ek sân weardefolle leguanen. Dy binne nei in opfang gien. It is noch net dúdlik oft de fertochten dy legaal yn hannen krigen hiene.