De besmettingen rinne op: ús eigen skuld of minsklike natoer?

Op 26 juny binne in soad coronamaatregels ferromme. No rinne de besmettingen wer op en driigje de maatregels wer stranger te wurden. Ungelokkich of ús eigen skuld?

Grut diel besmettingen ferklearber

Neffens Van Steijn is de groei fan it tal besmettingen goed út te lizzen. "Je ziet dat de testbehoefte enorm is toegenomen. Nu we weer leuke dingen mogen, moet er heel veel getest worden." Sûnt de ferrommingen kinne eveneminten wer trochgean en meie klups wer iepen, as de besikers foar de tiid oantoane kinne dat se net besmet binne.

De ekstra besmettingen dy't út de tagongstesten komme, soene dan ek in logysk gefolch wêze. "Veel mensen weten helemaal niet dat ze besmet zijn, of hebben een beetje milde klachten." No't se wol teste moatte, soene ek dizze besmettingen oan it ljocht komme.

De betingsten by de ferrommingen wiene dat minsken harren noch wol oan de rest fan de maatregels holden, lykas goed hannen waskje en altyd oardel meter ôfstân bewarje. Van Steijn fynt it betiizjend foar minsken en begrypt dat it dreech is om altyd en oeral ôfstân te hâlden. "Dat is heel logisch, dat is gewoon menselijk gedrag. Als je wilt dat anderhalve meter afstand wordt gehouden, dan moet je de boel niet opengooien."

Net de ferantwurdlikheid fan jongerein

In grut part fan de resinte besmettingen binne by jongere minsken fêststeld. Dat fernuveret Van Steijn net: "Zet je een jonge groep mensen bij elkaar, met mooi weer, drank en rondvliegende hormonen, dan gaan mensen geen afstand houden. Dat is psychologisch gezien volkomen normaal."