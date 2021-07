SKS past kampioenskip oan: gjin publyk en gjin silerij op Grou en Langwar

Oft de wedstriden fan Grou en Langwar noch ynhelle wurde, en wêr, is noch net bekend.

Grou is tradisjoneel de iepeningswedstriid fan it SKS-kampioenskip. Dit jier soe de striid om it kampioenskip dêr begjinne op sneon 24 july. Op tongersdei 29 july stie Langwar yn de aginda.

Neffens de SKS is it net ferantwurde om op dit stuit publyk ta te litten by de wedstriden. Dat hat te krijen mei de oprinnende coronabesmettingen. Dêrom leit de klam dit jier op de striid op it wetter.

Mear oanpassingen

Neist de wedstriden op Grou en Langwar binne der mear oanpassingen. Sa wurdt der net syld yn de baai fan De Lemmer, mar fierderop op de Iselmar. By Starum sil in baan útlein wurde dy't fan de wâl ôf net goed te sjen is.

It kampioenskip begjint no op moandei 26 july op De Feanhoop. De finale sil 6 augustus plakhawwe op de Snitser Mar.