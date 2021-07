Corona-útbraak op It Amelân: 36 jongeren posityf test

Nei't ien jonge tongersdei posityf test hie op it firus, ha ferskate jongeren selstesten dien. Dêr kamen mear positive útslaggen út. Uteinlik hat de GGD 64 minsken test op Nes op it eilân, dêrút binne de 36 besmettingen oan it ljocht kaam.

De besmette jongeren komme út ferskate parten fan Nederlân. Se binne yntusken yn groepkes nei de fêste wâl brocht mei in aparte boat. De oare jongeren, dy't net posityf test binne, binne yntusken ek werom brocht mei aparte boaten.

Margreet de Graaf fan de GGD neamt it eksimplarysk dat minsken it firus fluch oppikke. "It giet echt om in besmetliker fariant. It is noch net dúdlik wêr't se it firus oprûn ha. Dat moat noch bliken dwaan út boarne- en kontaktûndersyk."