Cambuur oefenet dochs: Telstar ferfangt Twente

Dy wedstriid is noch hieltyd yn it Cambuurstadion om 19.00 oere. It wurdt foar Cambuur de earste oefenwedstriid yn tarieding op it nije seizoen.

Minsken dy't al in kaartsje kocht hienen foar de wedstriid tsjin Twente, kinne no itselde kaartsje brûke foar it duel tsjin Telstar.