Sandra Korthuis earste froulike boargemaster Eaststellingwerf

Korthuis en de kommissaris fan de Kening kenne elkoar út de VVD. Brok hie Korthuis earder alris frege om nei te tinken oer in funksje as waarnimmer. No kaam Eaststellingwerf foarby en hat se 'ja' sein. De lêste dagen hat se al troch de gemeente riden en it nijs folge.

Korthuis wennet yn Witteveen yn Drinte en bliuwt dêr - omdat it mar om in tydlike funksje giet - ek wenjen. Earder Wie Sandra Korthuis fjouwer jier wethâlder yn Rotterdam, fan 1998 oant 2002. Dêrnei hat se tal fan bestjoersfunksjes hân. Ferline jier joech sy as ien fan de ynformateurs lieding oan it oplossen fan de bestjoerlike en finansjele krisis yn Hoogeveen en wie se kertiermakker foar it nije kolleezje fan B&W.

Fryslân koe se oant no ta fral as provinsje om op fakânsje te gean en fan besites oan foarstellingen yn De Harmonie yn Ljouwert. It Frysk praat en ferstiet se (noch) net.