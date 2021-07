Noardeast-Fryslân giet foar Fryske plaknammen; kûlanse foar 3 doarpen

Kûlânse foar trije doarpen

Aalsum, Hiaure en Waaxens bliuwe yn earste ynstânsje op de Nederlânske wize skreaun. Aalsum bliuwt dus yn de Hollânske fariant bestean. Yn it amendemint falt ek te lêzen: "Wy ha sjoen dat dit doarp serieus syn húswurk makke hat en hat in útwreide ûnderbouwing jûn om de namme fan it doarp sa te hâlden, sa't dy is: Aalsum."

Fierder wurde ek histoaryske arguminten jûn om it te hâlden sa't it is. Ek is dúdlik dat it Dokkums ynfloed (hân) hat op it doarp en de namme. "Wy fine it rjochtfeardige dat de namme Aalsum stean bliuwe kin."

It doarpsbelang fan Hiaure woe graach de Nederlânske namme hâlde en hâldt dy ek. "It doarp wol graach dûbeldtalige buorden hâlde, mar dat is net oan de oarder", seit it amendemint. Sjoerd de Hoop fan it doarpsbelang fan Hiaure is oer de kar hiel tefreden.

Striid om in x

De striid tsjin de ferfrysking fan Waaxens wie ek grut. Neffens de ried wie it argumint dat der noch in Waaksens yn de provinsje leit, gjin argumint om de namme net te feroarjen. Wol binne in tal histoaryske grûnen, as Harinxma. "De aadlike famylje Van Harinxma, âld-kommissaris fan de Kening Piter Albert Vincent van Harinxma thoe Slooten foarop, hie neat mei de Fryske taal op en dat skimeret oant de dei fan hjoed troch yn har famyljenamme (dêr't bewust foar in X yn keazen is) en dus ek op guon plakken as Waaxens." Neffens de ried stelt Waaxens mei in x ek foar dat de Fryske taal noch hieltyd ûndergeskikt is oan it Nederlânsk. Lit Waaxens dêrom Waaxens bliuwe.