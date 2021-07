Kroech yn Sint-Nyk hâldt doarren ticht fanwege corona-útbraak ûnder jongelju

Het Wapen van Friesland bliuwt yn elts gefal oant en mei 13 july ticht. Dêrnei hâldt de kroech fêst oan in tal maatregels, lykas in maksimum fan 50 persoanen, in ferplichte sitplak en maksimaal 8 persoanen oan in tafel. Op de sneon kinne minsken allinne de kroeg yn komme mei in coronatagongsbewiis, in faksinaasjebewiis of in bewiis fan werstel nei corona.

Hoe mear drank, hoe minder maatregels

It docht bliken dat in groep jongelju yn it doarp corona krigen hat. "En wij voelen ons er ook wel een beetje verantwoordelijk voor, al valt niet te bewijzen dat het bij ons vandaan komt," sa seit eigener Reggy Meurs fan Het Wapen van Friesland. "De kans is aanwezig natuurlijk: de mensen zitten hier in een afgesloten ruimte."

Der is wol fentilaasje, ferklearret Meurs. "Maar hoe meer drank er in de man komt hoe minder nauw de mensen het nemen met de maatregelen."

"We zien het mis gaan"

"We zien het mis gaan, daarom hebben we de maatregel genomen om vijf dagen dicht te gaan," sa seit Meurs. "Wij willen voor het dorp en voor onszelf geen brandhaard zijn. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid." By personiel fan de kroech is gjin coronafirus fêststeld.

Corona-útbraak by jongelju

Het Wapen van Friesland wol net de fersprieder fan in corona-útbraak ûnder de jongerein wêze. "Daarom hebben we deze maatregel genomen, met pijn in het hart. We hebben het in het afgelopen weekend hartstikke druk gehad. Gewoon op 1,5 meter, zittend aan tafel. En toch is er onderling in groepen corona uitgebroken in het dorp. Of het nu bij ons, of in een keet of thuis is gebeurd, dat kun je niet achterhalen. Dat weten we niet."

Oansjoen út it doarp wei

Dochs wie it foar it kafee wol efkes skrikke, fertelt de ûndernimmer. "Ook omdat wij er een beetje op aangekeken worden vanuit het dorp. Dat willen we niet: we willen gewoon een ontmoetingsplek voor iedereen zijn. Maar dat moet wel veilig kunnen en dat kan op dit moment blijkbaar niet."