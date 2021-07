Bûten-tentoanstelling op It Eilân-West fertelt it ferhaal fan ûnderdûkers

"Hans de Haas, die inmiddels 85 is, weet zich nog veel te herinneren over de bijzondere laatste oorlogsmaanden. De levensgrote foto's van toen in het landschap van nu, vertellen ons wat er allemaal is veranderd, maar geven ook veel herkenningspunten in het landschap," sa seit Stefien Smeding fan It Fryske Gea.

Tentoanstelling

De tentoanstelling op It Eilân-West is fan 9 july ôf te besjen. By de steger fan Marrekrite oan de Janssleat binne spesjaal plakken reservearre foar besikers. Yn augustus is der noch in spesjale fartocht fan It Fryske Gea nei it bûtenmuseum.