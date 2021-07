Oerol-keunstwurk troch stoarm en springfloed skansearre

Neffens de organisaasje lûkt it keunstwurk alle dagen in soad besikers. Mar, sa skriuwt de organisaasje: "De natuur bepaalt." Yn de nacht fan 6 july wie der in súdwester stoarm en springfloed: dêrtroch rekke it keunstwurk skansearre.

Opnij pleatse

Foar takom jier sil der in semy-permaninte ferzje makke wurde dy't heger en stabiler is. Yn juny 2022 moat it opnij pleatst wurde. Sa moat de ynstallaasje yn elts gefal trije moannen yn 2022 stean bliuwe kinne. Foar in pleatsing foar in perioade fan fiif jier siket de organisaasje noch jeften.