Epke Zonderland twivele oer Olympyske Spelen: "Ik rin tsjin in muorre oan"

Zonderland makke it nijs tongersdei bekend op in parsekonferinsje fan it turnbûn KNGU yn Oranjewâld.

"Ik hoech yn alle gefallen net te twiveljen oer of ik al of net ophâlde moat", seit Zonderland. "It lichem is op. Ik haw it idee dat ik tsjin in muorre oan rin. Dat je krekt wer lekker op gong binne en dan is it sa ek wer klear en kin ik wer opnij begjinne."

Topnivo net helber

Ek no is hy wer ferkâlden. Zonderland kiest de fierste hoeke fan de tafel, op goede ôfstân fan syn teammaten Bart Deurlo en Casimir Schmidt. Dúdlik leit hy út dat it him net wurdt dizze kear. "Ik haw noch twa wiken, mar it topnivo dat ik oars al helje is no net helber. It is in bytsje 'op hoop van zegen'."