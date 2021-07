FUMO set mear yn op it bestriden fan miljeukriminaliteit

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) set de kommende jierren mear yn op it bestriden fan miljeukriminaliteit. Dat gebeurt yn Fryslân hieltyd faker. Dan giet it bygelyks om it yllegaal ferwurkjen fan ôffal, wylst it liket as oft der wol in fergunning is.