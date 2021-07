Huzeprizen opnij omheech: Friezen ferhúzje minder en ferbouwe mear

"It is echt gekte," sa seit Arjan van der Wal fan de Hypotheekshop. "Mei de coronatiid hiene wy ferline jier tocht dat it wat rêstiger wurde soe. Mar it gie just de oare kant op. Foar ús is it moai, mar foar de minsken dy't in hûs keapje wolle is it dreech."

Oerbiede

Benammen foar starters is der gjin begjinnen oan, seit Van der Wal. "Sy moatte faak oerbiede of in soad eigen sinten ynbringe. Wy hearre dat der echt folle boppe de fraachpriis bean wurdt. Earder wie it echt wat foar de Rânestêd, mar it is hjir no ek. Dat je 10-15 persint boppe de priis biede moatte, eins sûnder foarbehâld fan it finansierjen. Dat is foar minsken hiel ûnwis."

Nei tsien kear einlings in hûs

Ek by De Hypotheker sjogge sy dizze trend. Somtiden rint it út ta eksessen. "Wy hawwe in klant dêr't wy yn 2019 mei begûn binne. Hy hat no mei flink oerbieden kocht, mar hy hat wol tsien kear earder op in hûs bean," seit Sietse van der Meer fan De Hypotheker.

Dan mar sitten bliuwe en ferbouwe

Derfoaroer wurde der folle mear ferbouwingshypoteken ôfsletten. "Wy sjogge in ferskowing fan transaksjes nei ferbouwingen. Minsken binne al lang op syk nei in wente, gripe hieltyd mis en beslute dan mar om sitten te bliuwen en it eigen hûs te ferbouwen en te ferduorsumjen," leit Van der Meer út.