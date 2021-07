Kinne wy noch op fakânsje nei it bûtenlân? Fjouwer fragen oan in reisburo

Foar reizigers nei it bûtenlân wurdt it der net makliker op. Mei de simmerfakansje foar de doar wolle in soad Nederlanners de grins oer. Mar no't de covidbesmettingen yn Nederlân rap oprinne, kin de kleur fan Nederlân op de Europeeske coronakaart wolris feroarje yn read. Dat betsjut dat Nederlanners miskien net mear wolkom binne yn it bûtenlân.

Reisburo InterNoord kriget in soad fragen fan fakânsjegongers. Ferline jier bellen minsken omdat se net op reis woene. No wolle se goed taret op reis gean en belje se dêroer. Dat is wichtich, omdatst oars it lân net yn komst of wegere wurdst by it fleantúch of oan de grins. De aktuele stân fan saken yn fjouwer fragen oan InterNoord.