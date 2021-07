Stakers berne-opfang wolle mear tiid foar de bern

Mear papierwurk

Ien fan de dielnimmers is berne-opfang Sinne, mei meardere lokaasjes yn Ljouwert. Op trije plakken wurdt der meidien oan de staking, fertelt Elsiena Smit fan Sinne.

It tanimmende tal administrative hannelingen jout in te grutte wurkdruk. By Sinne binne in soad saken goed organisearre, seit Smit mei klam, mar wetten en regeljouwing dy't ek oan har wurkjouwer oplein is, liede ta mear drokte op it wurk. Tiid dy't se net oan de bern besteegje kinne. Yn de cao kinne dêr goede ofspraken oer makke wurde.

Net mear trochskowe

Fakbûn CNV docht net mei oan de staking. Smit fynt dat der gjin sprake is fan twaspjalt. By ûnderhannelingen sitte beide fakbûnen op ien line. Mar der moatte wol in tal punten fêstlein wurde yn de cao, fynt se. Wat se oars altyd diene, is dy punten trochskowe nei de nije cao. Der moat no mar ris aksje komme, want "dat meinmmen nei in folgjende cao giet al in pear kear sa", neffens Smit.

De staking is inkeld foar FNV-leden. Lykwols, kollega's fan Sinne dy't gjin lid binne, dogge ek mei, sa fertelt Smit. Sy binne ree om lean yn te leverjen omdat se stean foar de bern en goed wurk dwaan wolle.

Belang fan it wurk

Yn de tiid fan de coronasluting binne de berne-opfangorganisaasjes iepen bleaun foar bern fan âlden mei krúsjale beroppen. Dat lit it belang fan it wurk sjen, fynt Smit.

Der wurde tusken de 2500 en 3000 minsken ferwacht op de stakinggearkomste yn Nieuwegein. Smit: "Hooplik kinne wy sjen litte dat wy it der net mei iens binne en dat der mear each komt foar ús wurk."