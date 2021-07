Teste foar tagong kroegen en diskoteken yn Fryslân: "Oardel meter net te hâlden"

Mei Testen voor Toegang kinne je mear minsken deryn litte en it jout wissichheid, seit Eijer. "Je meie ek kieze om net nei in test- of faksinaasjebewiis te freegjen by de yngong en dan de 1,5 maatregel te hanthavenjen, mar dat is net te dwaan. Dan binne je mear plysjeman as kroechbaas. Boppedat wolle minsken, lykas earder, útgean en dêr heart gjin 1,5 meter ôfstân by."

Feilichheid

Probleem is noch wol dat der dreech personiel te finen is, benammen portiers by de doar. "Yn oardel jier tiid ha portiers net folle wurk hân en binne ek allegear oare dingen dwaan gong", seit Eijer.

Hy tinkt dat mei it testen minsken feilich útgean kinne yn Ljouwert. "Wy tinke dat we it reedlik goed ûnder kontrôle ha, mar in útbraak kin altyd gebeure. Dat kin ek earne oars gebeure. Wy tinke dat it op dizze manier feilich kin. En wy fernimme dat minsken hiel bliid binne dat se wer fuort kinne."

Feanster hoareka

Ek sawat alle hoarekaûndernimmers op It Hearrenfean wurkje fan sneon ôf mei Testen voor Toegang. Allinnich minsken fan 18 jier en âlder binne wolkom en sy moatte in jildige coronatest sjen litte. Allinne op dy manier kin de hoareka op folle kapasiteit iepen, seit boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearrenfean.

It is de lêste wiken hiel drok yn it sintrum fan It Hearrenfean. Om lange opstoppingen op strjitte foar te kommen, sette gemeente en plysje yn it útgeanssintrum ekstra minsken yn.