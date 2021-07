Teste foar tagong kroegen en diskoteken Ljouwert: "Oardel meter net te hâlden"

Mei Testen voor Toegang kinne je mear minsken deryn litte en it jout wissichheid, seit Eijer. "Je meie ek kieze om net nei in test- of faksinaasjebewiis te freegjen by de yngong en dan de 1,5 maatregel te hanthavenjen, mar dat is net te dwaan. Dan binne je mear plysjeman as kroechbaas. Boppedat wolle minsken, lykas earder, útgean en dêr heart gjin 1,5 meter ôfstân by."

Feilichheid

Probleem is noch wol dat der dreech personiel te finen is, benammen portiers by de doar. "Yn oardel jier tiid ha portiers net folle wurk hân en binne ek allegear oare dingen dwaan gong", seit Eijer.

Hy tinkt dat mei it testen minsken feilich útgean kinne yn Ljouwert. "Wy tinke dat we it reedlik goed ûnder kontrôle ha, mar in útbraak kin altyd gebeure. Dat kin ek earne oars gebeure. Wy tinke dat it op dizze manier feilich kin. En wy fernimme dat minsken hiel bliid binne dat se wer fuort kinne."

Net oeral iepen

Yn Snits hâlde trije útgeansgelegenheden it kommend wykein de doarren ticht, om't in tal meiwurkers besmet rekke is. It giet om Café Neighbours, Club 1841 en Alcatraz Café. Dy sitte allegearre ûnder ien dak, yn de Kleine Kerkstraat yn Snits.

De kroegen dogge net mei oan Testen voor Toegang. Neffens de eigener hat dat gjin doel, omdat minsken nei in test dochs corona krije kinne, sa sei er tsjin Omrop Fryslân.