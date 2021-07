""Zeg Hylke, wi'j hebben te min speulders veur et bedriefsvoetbal vanaovend. Doej' mit?" Hylke keek op zien gelozie en zegde toe kommen te zullen. En die aovends speulden de Fries Hylke en de Stellingwarver Jan Koops, tegere mit de Drentse kollega's as ien man tegen de soldaoten op et kezerneterrein of tegen de gevangenen in Veenhuzen."