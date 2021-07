'Superlativen tekoart' op earste fierljepfinale fan it seizoen

By de junioaren die Wisse Broekstra it eksepsjoneel goed. Hy sprong 19,99. Dêrmei sette hy it skânsrekôr op syn namme. "Ik kom superlativen tekoart", seit Wijma. "Hy ferpulveret rekôrs, en is noch mar earstejiers junior."

By de jonges pakte Arend Veenstra de deititel, yn in persoanlik rekôr fan 16,81. By de famkes ljepte Inger Haanstra it fierste. Se sette ek in persoanlik rekôr del, mei 15,18. Dêrmei sprong se fierder as de bêste frou. Marije Reitsma sette 14,50 op it skoareboerd.

Topljepster Marrit van de Wal wie der net by. Sy wennet sûnt koart foar har wurk yn Eindhoven en springt dêrom yn prinsipe allinnich yn it wykein.