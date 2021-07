De rol fan Peter R. de Vries yn de saak-Vaatstra

De Vries wie jierrenlang nau belutsen by de saak-Vaatstra. Hy besocht al yn 2000, goed in jier nei de gewelddiedige dea en ferkrêfting fan de 16-jierrige Marianne Vaatstra by Feankleaster, in grutskalich DNA-ûndersyk fan 'e grûn te krijen.

By de Ljouwerter rjochtbank easke hy dat 20.000 manlju tusken de 20 en 45 jier dy't yn in striel fan 15 kilometer fan it plak fan it misdriuw wenje of wennen, wangslym ôfstean soene moatte foar in DNA-ûndersyk. De rjochtbank wiisde dat fersyk lykwols ôf.