Filmkes fan Frysk Lânboumuseum binne foarbyld foar Europa

Mei de filmkes begjinne de objekten yn it museum echt te libjes, seit direkteur Henk Dijkstra fan It Lânboumuseum. "It wie dreech om yn in koarte beskriuwing dúdlik te meitsjen hoe't in apperaat krekt wurke hat. De filmkes dy't we no presintearje, fertelle folle mear."

It Filmargyf is ek bliid mei de gearwurking. "De meiwurkers fan it lânboumuseum koene ús útlizze hokkers masjines we krekt seagen", seit Wiersma. "Dy kennis ha we sels net yn hûs. No krigen we de mooglikheid om al it lânboumateriaal te beskriuwen en katalogisearjen".