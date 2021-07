Festival Welcome to the Village definityf net yn Griene Stjergebiet

"Het kan wel eens iets heel anders worden dan wat we normaal doen. Dat zijn we nu aan het uitzoeken, ook met de stad. De gemeente denkt met ons mee", seit Eva van Netten fan de organisaasje.

It is de bedoeling dat it alternative programma yn it bekende festivalwykein holden wurdt. Dat is freed oer in wike.

In rjochter hat de fergunning fan it festival dizze wike ynlutsen, neidat in aksjegoep klage hie oer mooglike skea oan de natoer. Der moat noch in definitive útspraak komme, mar salang't dy der net is, is de fergunning net jildich.

"We hebben overlegd met de gemeente", seit Van Netten, "om te kijken waar nog beweging zit. Daar is duidelijk geworden dat we deze uitspraak niet naast ons neer kunnen leggen. We gaan kijken wat we onze bezoekers nog wel kunnen bieden."

De organisaasje is foarearst net fan doel om jild werom te jaan oan misken dy't in kaartsje kocht hiene.