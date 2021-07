Meardere kroegen yn Snits hâlde doarren ticht om stapper mei corona

It giet om Café Neighbours, Club 1841 en Alcatraz Café. Dy sitte allegearre ûnder ien dak, yn de Kleine Kerkstraat yn Snits. It is de grutste útgeansgelegenheid fan de stêd.

"Er is afgelopen weekend iemand met Corona bij ons op stap geweest, hierdoor zijn ook een aantal medewerkers van ons besmet geraakt", melde de kroegen. "Wij kunnen dan ook niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en komend weekend onze deuren gesloten houden."

De kroegen dogge net mei oan 'testen voor toegang'. Neffens de eigener hat dat gjin doel, omdat minsken nei in test asnoch corona krije kinne. Dat sei er tsjin Omrop Fryslân.

Yn kroegen dy't gjin testbewiis freegje, moatte minsken minimaal oardel meter ôfstân hâlde. Op fragen dêroer woe de eigener gjin antwurd jaan.