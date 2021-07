Meerdere kroegen in Sneek dicht vanwege stapper met corona

Het gaat om Café Neighbours, Club 1841 en Alcatraz Café. Die zitten allemaal onder één dak, in de Kleine Kerkstraat in Sneek. Het is de grootste uitgaansgelegenheid van de stad.

"Er is afgelopen weekend iemand met Corona bij ons op stap geweest, hierdoor zijn ook een aantal medewerkers van ons besmet geraakt", melden de kroegen. "Wij kunnen dan ook niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en komend weekend onze deuren gesloten houden."

De kroegen doen niet mee aan 'testen voor toegang'. Volgens de eigenaar werkt dat niet, omdat mensen na een test alsnog corona kunnen krijgen. Dat zei hij tegen Omrop Fryslân.

In de kroegen die geen testbewijs vragen, moeten mensen minimaal anderhalve meter afstand houden. Op vragen daarover wilde de eigenaar geen antwoord geven.

Horecazaken kunnen zelf kiezen of ze de anderhalve meter willen loslaten. In dat geval is een toegangsbewijs verplicht. "In beide gevallen is de horeca verantwoordelijk voor controle en naleving", laat een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân weten.

"Dit bedrijf krijgt een brief waarin wij hen nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid en de regels. Het feit dat deze ondernemer zelf de verantwoordelijkheid neemt, kunnen we alleen maar toejuichen."