Neibesteanden Vaatstra en Grijpstra skokt troch oanslach op Peter R. de Vries

Lêste sprankeltsje hoop

"We wiene der bot fan fan slach", seit Iris Hofman. "Hy is ús lêste sprankeltsje hoop wat wy noch hawwe yn de saak fan ús mem. We ha in hiel soad kontakt mei him en we ha him ek in oantal kearen sjoen. Dat makket it ek dat it der noch persoanliker fan wurdt."

De Vries wie noch altyd tige wichtich foar de famylje. "Hy is foar ús dejinge dy't de finger oan de pols hâldt en ús op 'e hichte stelt fan alles. Dêrút helje wy noch ús hoop."