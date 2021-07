Kollaazje-keunstner Marleen Stoelwinder populêr yn paviljoen Obe

It is net allinnich in eksposysje, mar Obe is foar de keunstners ek in makkersplak. Sa wurdt by natuerfoto's bypassende muzyk makke en is Queré op syk nei de ferhalen by âlde foto's.

Stoelwinder jout dizze simmer yn Obe workshops kollaazjes meitsjen en se sil nij wurk meitsje mei âlde foto's dy't se út de argiven fan it HCL helle hat.