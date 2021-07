"Doe't ik by it kafee oankaam, seach ik radiopresintator Johan Terpstra al wriuwend yn de hannen klearstean. Hy hie der dúdlik nocht oan yn syn swarte trainingsbroek, bypassend blau trainingsjaske en wite sportgympen. Allinnich it fluitsje om de nekke ûntbruts noch."