Provinsje en Wetterskip Fryslân sykje yntinsive gearwurking mei-inoar

De provinsje en it wetterskip wurkje al gear by de oanpak fan it feangreidegebiet. "Dêrmei rinne we foarop", seit kommissaris Brok. Hy fynt de gearwurking ek logysk. "Ik fyn dat we der nei stribje moatte om as ien oerheid te funksjonearjen. It sil in soad boargers woarst wêze oft it wetterskip in probleem oanpakt of dat de provinsje it docht. As it mar oanpakt wurdt."

Kroon sjocht ek mooglikheden foar gearwurking tusken de bûtentsjinsten fan provinsje en wetterskip. "Ik heb wel eens gehoord dat auto's van provincie, Wetterskip en gemeente achter elkaar aanreden voor het aanpakken van een probleem. Dat is natuurlijk niet efficiënt."

Besparring

De dykgraaf kin har goed foarstelle dat de muskusrottefangers fan it wetterskip de provinsje helpe by it bestriden fan eksoaten, wat yn prinsipe wer in provinsjale taak is. Ien en oar kin op termyn foar beide oerheden in besparring opsmite. "Mijn algemeen bestuur heeft mij gevraagd om daar goed naar te kijken", seit Kroon.