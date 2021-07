Kâns op oanfarringen hieltyd grutter: "It is in puinhoop yn it wykein"

Brouwer stjoert it skip behendich troch de brêgen. Hy hat it al ûntelbere kearen dien. Mar hy makket him wol soargen. Benammen by lytse boatsjes is it gefaarlik as it mis giet. As der ien oerfearn wurd, kinne der slachtoffers falle.

"It komt wolris foar dat der in boatsje oerfearn wurdt", seit Brouwer. "Dat sil fan 't simmer grif wer barre. It is in puinhoop soms, yn it wykein."