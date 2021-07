Provinsje wol deimen deasjitte by Ketlik: "Situaasje libbensgefaarlik"

Pleatslik Belang Ald- en Nijhoarne is bliid dat de situaasje oanpakt wurdt, seit foarsitter Bonne Schokker. "It klinkt natuerlik raar. Ik wurd hjir al neamd: 'dat is dy pake dy't de harten hjir deasjitte wol.' No, sa is it natuerlik net. It is libbensgefaarlik hjirre op de Skoatterlânskedyk en dat is in grut probleem."

Neffens Schokker moat it tal deimen alle jierren yn de gaten hâlde wurde. Mei it each op de ferkearsfeilichheid kin der dan yngrepen wurde. "Ik ha sels in pear wiken lyn wer hân dat je in deim foar de auto krije kinne en dat der in tweintich, tritich yn it lân stean om ek oer te stekken."

De bistjes komme ek yn de doarpen, op syk nei fretten. "Dit moatte we net ha. Dat is net sûn. En it is gefaarlik", konkludearret Schokker.