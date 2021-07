Provinsje: Jagers moatte by Ketlik mear as 200 damherten deasjitte

It tal deimen is de lêste jierren bot oprûn. Se stekke geregeld yn grutte keppels de dyk oer. Autobestjoerders ferwachtsje dat net, en dat soarget foar gefaarlike sitewaasjes.

Boppedat klage bewenners fan de doarpen Nijhoarne, Mildaam en Ketlik oer herten dy't de tún kealfrette.

It slagge de Faunabehearienheid net om sels in plan te meitsjen dat troch alle partijen droegen wurdt. Dêrom jout de provinsje no in opdracht om de keppel deimen lytser te meitsjen.

"Wy dogge dit fansels net samar", seit deputearre Fokkinga. "In soad minsken fine it moai dat de deimen der binne. It is dêrom seker net de bedoeling om fan de bisten ôf te kommen. Wy sette yn op in lytsere keppel, sadat der minder ûnfeilige situaasjes ûntsteane."

De opdracht fan de provinsje om deimen ôf te sjitten komt no earst op besjen te lizzen. Fokkinga hâldt der rekken mei dat der beswieren yntsjinne wurde tsjin it ôfsjitten fan deimen.