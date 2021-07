Festival Welcome to the Village op losse skroeven nei útspraak rjochter

Freed oer in wike soe it festival begjinne, mar de útspraak fan de rjochter betsjut dat de kâns grut is dat it festival net trochgean kin. It giet om in 'voorlopige' útspraak. It is net dúdlik wannear't der in definityf fonnis leit.

De organisaasje fan it festival moat de útspraak noch bestudeare, en wit op dit stuit noch net wat de gefolgen presys binne.

De saak is oanspand troch de aksjegroep Groene Ster Duurzaam. Dy besiket al langer om it festival tsjin te hâlden. It soe soargje foar skea oan de natoer, omdat it midden yn it broedseizoen holden wurdt. Omwenners sizze ek dat se lêst ha fan it lûd.

Earder hat de rjochtbank al bepaald dat de gemeente Ljouwert gjin ûntheffing jaan mocht foar it lûd fan it festival yn 2018. Dy útspraak kaam nei ôfrin fan it festival, en foar de aksjegroep fielde dat as 'moster nei it miel'.