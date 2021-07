Pieter Huistra: "Bûnscoach? Se kinne my altiten belje!"

Ynternasjonale karriêre

Pieter Huistra is berne yn Goaiïngea. Hy hat sawol as spiler en as trainer in ynternasjonale karriêre. Huistra spile yn ús lân ûnder oaren by FC Groningen en FC Twente. Bûtenlânske aventoeren brochten him by Glasgow Rangers, Sanfrecce Hiroshima en Lierse SK. Huistra spile acht ynterlannen. Op dit stuit is hy trainer yn Tasjkent, Oezbekistan, by de klup Pachtakor.

"Pachtakor is tradisjoneel sjoen de topklup fan Oezbekistan. Wy hearre by de top fan Azië, ferline jier sieten wy by de lêste acht fan de Asian Champions League, dan hawwe je in aardich nivo."